Геомерия 8 класс Помогите с решением умоляю!!!!!

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Диагонали прямоугольника делятся точкой пересечения пополам. Значит, треугольник АЕО прямоугольный, с прямым углом Е. Тогда угол ЕОА равен 90 - 50 = 40 градусов, а угол АОС равен 180 - 40 - 40 = 100 градусов. Искомый угол равен сумме углов ЕАО и АОС, т.е. 40 + 100 = 140 градусов. Ответ: 1) 140 градусов.