Помогите пж с историей Параграф 17. учебник 6 класс Агибалова и Донской. 1) Кто и когда призвал европейцев к Крестовым походам? Какова была цель походов? 2) Что, кроме религиозного чувства, подвигло в путь феодалов, безземель...

Гость: Гость:

1) Крестовые походы (1096-1270) на Ближний Восток, организованные западно-европейскими феодалами и католической церковью под знаменем борьбы против «неверных» (мусульман).Но также были цели обогатится за счет этого 2) В Европе у них не было земель, а на Ближнем востоке были плодородные и свободные земли. Тем более они фактически уходили от старых порядков 3) Крестьяне были плохо вооружины, а также у них не было единого плана. А феодалов благославила церковь, у них был снаряжение, деньги, военная сила и амбиции. 4) Люди стали зависимыми от феодалов ( робами ), должны были платить в виде налогов 1/3 или 1/2 урожая, а также десятину церкви 5) В XI — XIII вв. Фактические это была тайная организация, которая контролировала политическую и экономическую силу на Ближнем востоке 6) Четвертый крестовый поход 1202 - 1204 гг. имеет особенное значение в истории.Не говоря уже о том, что в четвертом крестовом походе на первый план ясно выступает не религиозная, а политическая идея, он отличается хорошо обдуманным и искусно проведенным планом. 7) Это стало очень невыгодно для европейских государств, тем более на Ближнем востоке все больше начали набираться силу патриотические ордена, фактически роль европейцев на Ближнем Востоке была ослаблена 8) Народы Ближнего Востока частично приняли идеи европейцев в плане гос строя и общества, а также науке и военном деле