Помогите рассчитать по таблицы по вот этой формуле, не пойму как делать Статистик??

Экономика
Помогите рассчитать по таблицы по вот этой формуле, не пойму как делать Статистик??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буква Е означает сумму в инете есть эти формулы в другом виде
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