Помогите решить 2,3,4 завтра контрольная ,все зависит от ВАС!!!!!
Математика
Помогите решить 2,3,4 завтра контрольная ,все зависит от ВАС!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)x-1≠0, x≠1;4-x²≥0→4≥x²→ -2≤x≤2.3)Парабола с вершиной в точке (4, -1).а) -∞;+∞.б) x=3, y=0; x=5, y=0/в)г) (-∞, 4) - убывает; (4, +∞) - возрастает.д)5)f(-x)=8sin(3(-x)) -2(-x)⁵=8sin(-3x)-2(-1)⁵x⁵=-8sin3x+2x⁵=-(8sin3x-2x⁵)=-f(x).f(-x)=((-x)-1)/((-x)+2)-((-x)+1)/((-x)-2)=-(x+1)/(2-x)-(1-x)/(-1)(x+2)=)=(x+1)/(x-2) - (x-1)/(x+2)=-f(x).
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