Произведении "Тарас Бульба" сам Тарас- народный герой и почему

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Кто такой Тарас Бульба? Это представитель героического народа, жившего в известную эпоху и сражавшегося за свою независимость. Тарас Бульба – бесстрашный воин и справедливый человек Народный герой, запорожский полковник Бульба, был человеком мужественным и справедливым. Выглядел он очень колоритно, имел большие казацкие усы, чуб и всегда ходил с трубкой во рту. Вольную казацкую жизнь он не променял бы ни на что на свете. Почти все время он проводил в Запорожской Сечи. Там же он воспитывал не только казачье войско, но и своих любимых сыновей, которыми очень гордился. Не раз он выступал защитником своей родной земли. В битвах с поляками, турками и татарами он выступал отважным командиром и вел за собой войско. Не зря большинство поставило его атаманом. Он мог своей горячей речью призывать воинов на сражение, вершить справедливый суд и принимать судьбоносные решения. Своим сыновьям и всему запорожскому казачеству он подавал уроки мужества, отваги и смелости в бою. Тарас Бульба был мудр и опытен. В его характере были смешаны нежность и грубость, великое и малое. Гоголь представляет его не только, как героя украинского народа, но и всего православного народа. Сцена сожжения атамана на костре показывает непоколебимость его воли, великое мужество и нечеловеческую волю. Испытывая нестерпимые муки, он не отказывается от своих убеждений и до конца преисполнен ненавистью к врагам.