Помогите решить . 2 в степени 3 умножить два в степени 4 . 3 в степени 13 разделить 3 в с??епени 9 . 7 в степени пять умножить 7 в степени 12 разделить 37 .

Гость: Гость:

2 в степени 3 × 2 в степени 4 = 2 в степени 7=128. 3 в степени 13 ÷3 в степени 9=3 в степени 4 =81. 7 в степени 7 ×7 в степени 12= 7 в степени 19 а дальше хз