Пожалуйста помогите!Назовите коэффицент линкйной функции у=kx+m: 1)y=2x+3 2)y=x-6 3)y=19x-15 4)y=-x+11 Помогите чем можете только пожалуйста полный ответ

Алгебра

Пожалуйста помогите!Назовите коэффицент линкйной функции у=kx+m: 1)y=2x+3 2)y=x-6 3)y=19x-15 4)y=-x+11 Помогите чем можете только пожалуйста полный ответ

Автор: Гость