Пожалуйста помогите!Назовите коэффицент линкйной функции у=kx+m: 1)y=2x+3 2)y=x-6 3)y=19x-15 4)y=-x+11 Помогите чем можете только пожалуйста полный ответ
Алгебра
Пожалуйста помогите!Назовите коэффицент линкйной функции у=kx+m: 1)y=2x+3 2)y=x-6 3)y=19x-15 4)y=-x+11 Помогите чем можете только пожалуйста полный ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коэффициент k=2;1;19;-1. Коэффициент m(b)=3;-6;-15;11.
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