Запиши приметы народов севера о погоде на основе наблюдений а)за явлениями в мир?? неживой природы б)за растениями в)за поведением животных
Окружающий мир
Запиши приметы народов севера о погоде на основе наблюдений а)за явлениями в мир?? неживой природы б)за растениями в)за поведением животных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)за явлениями в мире неживой природы
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