Запиши приметы народов севера о погоде на основе наблюдений а)за явлениями в мир?? неживой природы б)за растениями в)за поведением животных

Окружающий мир

Запиши приметы народов севера о погоде на основе наблюдений а)за явлениями в мир?? неживой природы б)за растениями в)за поведением животных

Автор: Гость