Помогите решить 3 и 4 номер , заранее спасибо .
Математика
Помогите решить 3 и 4 номер , заранее спасибо .
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х - количество рябин Составляешь уравнение х+1 5/7х = 76 Решаешь Ответ: 28 рябин, остальные берёзы
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