Сочинение на тему воспоминания о добрых делах. 6 класс
Литература
Сочинение на тему воспоминания о добрых делах. 6 класс
Ответ(ы):
Гость:
Когда-то я помню кошку покормила, и птицам на зиму кормушку сделала. И дерево полила. И его сама же посадила, а в детстве я очень сильно любила делать добрые дела! И каждый человек в посёлке знал меня и улыбался, и я за хлебом ходила, и пол подметала, и бабушке мазь приносила... И у меня очень много друзей было! Я той кошке мясо вынесла, кошка по мурлыкала и ушла! А ещё я уроки делала сама! И училась я на отлично! Моя семья мною гордилась! И я такой же осталась! И буду такой всегда!
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