Помогите решить углом 325280:38 484374:537 3253760:640 УГЛОМ!!!!!!!!!!!!!
Математика
Помогите решить углом 325280:38 484374:537 3253760:640 УГЛОМ!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
325280/_____________38 304 8560 212 190 228 228 0 484374/______537 4833 902 1074 1074 0 325376/______64 (зачеркиваем по 0) 320 5084 537 512 256 256 0
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