Помогите решить углом 325280:38 484374:537 3253760:640 УГЛОМ!!!!!!!!!!!!!

Математика
Помогите решить углом 325280:38 484374:537 3253760:640 УГЛОМ!!!!!!!!!!!!!
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Гость:
325280/_____________38 304          8560    212    190       228        228             0 484374/______537 4833              902     1074     1074            0 325376/______64 (зачеркиваем по 0) 320                    5084      537      512         256         256            0              
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