Помогите с 192 номером, прошу умоляю очень надо, прошууу отзовитесь

Алгебра
Помогите с 192 номером, прошу умоляю очень надо, прошууу отзовитесь
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