Помогите с историей!!! Напишите, кто правил (друг за другом) в династии Романовых до Петра I.

История
Помогите с историей!!! Напишите, кто правил (друг за другом) в династии Романовых до Петра I.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Михаил Фёдорович 1613-1645,Алексей Михайлович 1645-1676,Фёдор Алеексеевич 1676-1682,Софья Алеексеевна 1682-1689,Иван 5 1682-1696.
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