Помогите с историей!!! Напишите, кто правил (друг за другом) в династии Романовых до Петра I.
История
Помогите с историей!!! Напишите, кто правил (друг за другом) в династии Романовых до Петра I.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Михаил Фёдорович 1613-1645,Алексей Михайлович 1645-1676,Фёдор Алеексеевич 1676-1682,Софья Алеексеевна 1682-1689,Иван 5 1682-1696.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В электрическую сеть включены последовательно плитка и реостат, сопротивления которых равны 50 и 60 Ом соответственно. Определите напряжение на рео...
Қазақ тiлi