Помогите с вопросами по биологии!!!(Кроме 4)

Гость: Гость:

1) Это клетка. Назвал и открыл Роберт Гук 2) Открытие клетки приходится на 17 век. Клетки невозможно разглядеть невооружённым глазом, поэтому открыть их смогли только после изобретения увеличивающих линз 3) Да, возможно. Простейший пример - яйцеклетка курицы - яйцо, которое может увидеть невооружённым глазом каждый 5) Они дышат, размножаются, двигаются (либо движение происходит внутри них), иными словами обладают всеми свойствами живых организмов 6) Организм растёт путём деления клеток 7) Клетки, схожие по строению и функциям объединяются в ткани, а ткани - в органы, следовательно, так много клеток в организме для того, чтобы выполнять различные функции. Эритроциты - переносят кислород, нейроны - нервный импульс (биоэлектрические потенциалы), яйцеклетка и сперматозоид - половые клетки, отвечают за размножение (продолжение рода)