Помогите сделать и превидите : Read and make sentences 1 often / do/play /soccer ?/How / you
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Помогите сделать и превидите : Read and make sentences 1 often / do/play /soccer ?/How / you
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
How often do you play soccer? Как часто ты играешь в футбол.
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