В чем проявлялся кризис во франции в первой половине 19 века? Назовите дату начала франко-прусской войны Кто был инициатором франко-прусской войны? Какие страны выступили союзниками Франции, а какие Пруссии? Почему Бисмарк ...

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В июле 1870 года король Пруссии Вильгельм I отдыхал на водах в Бад-Эмсе, а его канцлер Отто фон Бисмарк проводил отпуск в своём новом имении в Померании. 13 июля к прусскому монарху подошёл посол Франции граф Винсент Бенедетти, чтобы переговорить об испанских делах. По заданию своего правительства Бенедетти потребовал от короля подтверждения, что Леопольд Гогенцоллерн-Зигмаринген не станет королём Испании, а Пруссия больше никогда не будет предлагать Мадриду кандидатов на престол. Король мрачно выслушал посланника, откланялся и ушёл. В воздухе запахло войной. В это время Бисмарк уже ехал из Померании обратно в Берлин, чтобы сделать её неизбежной.В столице Бисмарк получил депешу от короля о его разговоре с Бенедетти и, переговорив с начальником прусского Генштаба Гельмутом фон Мольтке и военным министром Альбрехтом фон Рооном, исправил депешу так, что выходило, будто бы король оскорбил французского посла, прервав аудиенцию. В таком виде Эмская депеша попала в газеты. «Господь и сейчас, и впредь не даст нам бесславно умереть», – произнёс Роон, глядя на исправленный текст и понимая, чем он обернётся.Война между Францией и Пруссией надвигалась начиная с 3 июля 1866 года, когда пруссаки разбили австрийскую армию при Кёниггреце (Садовой) и заставили Австрию признать своё господство в Германии. Бисмарк создал вокруг Пруссии Северогерманский союз, чем положил начало объединению немецких земель. Наполеон III не мог допустить создания мощной державы у своих восточных границ, и вскоре последовала череда франко-прусских дипломатических кризисов. Бисмарк специально старался переполнить чашу терпения французского императора, и последней каплей стала попытка посадить на испанский престол представителя прусского дома Гогенцоллернов. Историк Джеффри Вавро подводит итог: «Таким образом, Франко-прусская война возникла из-за необходимости для Наполеона III преподать пруссакам урок и […] для Бисмарка разжечь войну с французами, чтобы завершить процесс объединения Германии».