Какое событие произошло раньше других: 1) распад империи Карла Великого 2) падение Западной Римской империи 3) возникновение франского королевства
История
Какое событие произошло раньше других: 1) распад империи Карла Великого 2) падение Западной Римской империи 3) возникновение франского королевства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раньше всех произошло падение Западной Римской империи (2).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Өлеңнен алынған мына сөздерге тәуелдік жалғау жалған,қандай өзгеріске ұшырағаны??а айтындар.Сөйлемдер құраңдар
Окружающий мир
Назови основные методы изучения природы Понаблюдай за комнатными растениями По??аблюдай за поведением домашних животных