Какое событие произошло раньше других: 1) распад империи Карла Великого 2) падение Западной Римской империи 3) возникновение франского королевства

История
Какое событие произошло раньше других: 1) распад империи Карла Великого 2) падение Западной Римской империи 3) возникновение франского королевства
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Автор: Гость
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Гость:
Раньше всех произошло падение Западной Римской империи (2).
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