Канат задумал число увеличел в 7 развычел 27 уменьшил в 4 раза прибавил 49 и получил 58?!

Математика

Канат задумал число увеличел в 7 развычел 27 уменьшил в 4 раза прибавил 49 и получил 58?!

Автор: Гость