Канат задумал число увеличел в 7 развычел 27 уменьшил в 4 раза прибавил 49 и получил 58?!
Математика
Канат задумал число увеличел в 7 развычел 27 уменьшил в 4 раза прибавил 49 и получил 58?!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Х*7-27):4+49=58 (Х*7-27):4=58-49 х*7-27=9*4 х*7=36+27 Х*7=63 Х=63:7 Х=9 ________ (9*7-27):4+49=58 58=58
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