Помогите сделать проект 3 класс

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В сказочной стране волшебной математике жила была упрямая задача. Ее никто не мог решить и потому что она была сложной причина была в том то что задача всегда прятала предлог в своем вопросе.условие ее было таким жила была маленькая прелестная задача. Ей на день рождения подарили красноекрасивое платье. Оно было украшено полевыми цветами: ромашками и васильками . Васильков на платье было 7 а ромашек в 2 раза больше чем васильков.....