Написать сочинение на тему спешите делать добрые дела
Литература
Написать сочинение на тему спешите делать добрые дела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делать добрые дела это очень хорошо но надо делать правильно например если мяч заснули на дерево не надо в него камень кидать надо забрать на дерево и снять его или помочь одноклассникам с домашним заданием это тоже очень хорошо всегда надо спешите делать добрые дела если вы не хотите быть злыми и без чувственными вы сами выбираете что делать зло или добро!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
В організмі людини 54% крові активно транспортується судинами, 20 % міститься в печі??ці, 16% у селезінці і 10 % у судинах шкіри! поясніть такий ро...
География
Математика
В досуговом центре составили таблицу посещаемости секций за 3 года.Сколько детей ??осещали бы рисование в 2014 году, если бы туда перешли 10 детей ...
Обществознание