Написать сочинение на тему спешите делать добрые дела

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Делать добрые дела это очень хорошо но надо делать правильно например если мяч заснули на дерево не надо в него камень кидать надо забрать на дерево и снять его или помочь одноклассникам с домашним заданием это тоже очень хорошо всегда надо спешите делать добрые дела если вы не хотите быть злыми и без чувственными вы сами выбираете что делать зло или добро!