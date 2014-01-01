В організмі людини 54% крові активно транспортується судинами, 20 % міститься в печі??ці, 16% у селезінці і 10 % у судинах шкіри! поясніть такий розподіл крові

Биология
В організмі людини 54% крові активно транспортується судинами, 20 % міститься в печі??ці, 16% у селезінці і 10 % у судинах шкіри! поясніть такий розподіл крові
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це повязано з більшею роботою органа. Чим більше крові в одному з органів тім більшу функцію він виконує
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