В досуговом центре составили таблицу посещаемости секций за 3 года.Сколько детей ??осещали бы рисование в 2014 году, если бы туда перешли 10 детей с лепки?

Математика
В досуговом центре составили таблицу посещаемости секций за 3 года.Сколько детей ??осещали бы рисование в 2014 году, если бы туда перешли 10 детей с лепки?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 2014 году рисование посещали 39 человек. Если бы к ним перешли еще 10 человек с лепки, что в 2014 году рисование посещали бы 49 человек.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)Напишите числа-близнецы от 1 до 50, используя таблицу простых чисел
Ответить
Обществознание
Приведите примеры социально-экономических прав
Ответить
Литература
Сочинение "Мой любимый герой из романа Дубровский"НАПИШИТЕ ПЖ!!!!!!!!!!дам 96 баллов!
Ответить
Информатика
Как написать формулу в экселе =СУММ((LN(((ABS((D24^3 * НОК(D24;A24;B24;C24^2)) / ( D24 + SIN(A24)^(2*ПИ())))))))*(1/7);2,71 * ((TAN(A24)+LOG(B24;4...
Ответить
Другие предметы
Какая из нижеперечисленных структур не относится к структурам «выхода»: а) исполнительные органы власти; б) бюрократия; в) группы интересов; ...
Ответить