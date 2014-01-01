В досуговом центре составили таблицу посещаемости секций за 3 года.Сколько детей ??осещали бы рисование в 2014 году, если бы туда перешли 10 детей с лепки?
Математика
В досуговом центре составили таблицу посещаемости секций за 3 года.Сколько детей ??осещали бы рисование в 2014 году, если бы туда перешли 10 детей с лепки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 2014 году рисование посещали 39 человек. Если бы к ним перешли еще 10 человек с лепки, что в 2014 году рисование посещали бы 49 человек.
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