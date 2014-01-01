Тезисы по Атлантическому,Сев. ледовитому,Тихому и Индийскому желательно по 3 на каждый)))

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Тихий океан -179 млн. км2, самый большой. На востоке его границей является побережье Северной и Южной Америки, на юге Антарктиде ему принадлежат 20 морей и более 10000 островов. Температура воздуха над океаном от +30 температура воды от - 1 на севере до +29 на экваторе. Атлантический океан - 91.6 млн км2 с востока океан ограничен побережьем Европы и Африки, с запада побережьем Северной и Южной Америке. Наиболее крупные течения Гольфстрим. Самая глубокая точка впадина Пуэрто- Рико 9км 207 м. Температура воды от -1 до +26 средняя температура воды +16. Индийский океан-76,2 млн км2 восточной границей является побережье Индонезии и Австралии, западной побережье Африки, с севера океан ограничен Азией, а с юга Антарктидой. Самые значительные течения -Муссонное, Пассатное и Самолийское. Глубокая точка Яванская впадина 7 км 709м температура воды от -1 до +30. Северно Ледовитый океан - 14.75 млн км2 океан ограничен северными берегами Евразии и Северной Америки. Зимой покрыт льдом почти на 90% Действующей лёд носит название "пак". Вода имеет отрицательную температуру -1.5 и -1 летом +5 +7.