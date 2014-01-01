Спиши пословицы подчеркни определение и назовите антонимы Доброе слово лечит, зл??е калечит
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Спиши пословицы подчеркни определение и назовите антонимы Доброе слово лечит, зл??е калечит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доброе (определение) слово лечит, злое (определение) калечит. Антонимы: доброе-злое, лечит-калечит.
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