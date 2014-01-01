Помогите решить! 1. На клетчатой бумаге размером 1см на 1см изображён четырёхугольник. Найдите его площадь в квадратных сантиметрах.
Геометрия
Помогите решить! 1. На клетчатой бумаге размером 1см на 1см изображён четырёхугольник. Найдите его площадь в квадратных сантиметрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается 18,5см вот мне так кажется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
В організмі людини 54% крові активно транспортується судинами, 20 % міститься в печі??ці, 16% у селезінці і 10 % у судинах шкіри! поясніть такий ро...
География
Математика
В досуговом центре составили таблицу посещаемости секций за 3 года.Сколько детей ??осещали бы рисование в 2014 году, если бы туда перешли 10 детей ...