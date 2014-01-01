Помогите решить! 1. На клетчатой бумаге размером 1см на 1см изображён четырёхугольник. Найдите его площадь в квадратных сантиметрах.

Геометрия

Помогите решить! 1. На клетчатой бумаге размером 1см на 1см изображён четырёхугольник. Найдите его площадь в квадратных сантиметрах.

Автор: Гость