lt;pgt;Всем известно что колеса служат для езды.Написать для чего еще служат колеса.lt;/pgt; lt;pgt;

Окружающий мир
lt;pgt;Всем известно что колеса служат для езды.Написать для чего еще служат колеса.lt;/pgt; lt;pgt;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колесо служит для починки машин,велосипедов.Если вы нашли деревянное колесо на палке то можно использовать его в виде солнечных часов.Всего-лиш нужно перевернуть его чтобы палка стояла к верху
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