Помогите сделать таблицу по географии "Океаны Земли" 7 столбиков 1 столбик: Назв??ние океана ( в моём случае Тихий и Индийский) 2 столбик: Моря 3 столбик: Рельеф дна 4 столбик: Климат 5 столбик: температура воды, солёнос...

Гость: Гость:

1. Тихий океан. 1.1.Моря:Беренгово,Охотское,Японское,Желтое,Тиорское,Кораловое,Тасманово. 1.2. Рельеф дна сложный,имеется шельф,занимает относительно небольшую площадь. 1.3. Климат-- 1.4.Средняя температура воды: от 19 градусов цельсия-до -33 градусов цельсия. 1.5.Течения: Северо-тихоокеанское,Северное пассатное,межпассатное,южное пассатное,Перуанское течение. 1.6. Обитатели:Скумбрия,морской окунь,лосось,треска,анчоус, морские котики,моржи. 2.Индийский океан. 2.1.аравийское море. 2.2.Рельеф дна неравномерный,имеется много скал и хребтов. 2.3.климат-- 2.4. От +17 градусов цельсия-до -19 градусов цельсия. 2.5.Течения:Сомалийское,муссонное,южное пассатное,течение западных ветров. 2.6.Обитатели:молюски,медузы,кальмары,морские черепахи,анчоусы,морские змеи.