ПОМОГИТЕ,УМОЛЯЮ!!! НУЖНО РАЗЛОЖИТЬ НА МНОЖЕТЕЛИ:4х^2-12х+9

Алгебра
ПОМОГИТЕ,УМОЛЯЮ!!! НУЖНО РАЗЛОЖИТЬ НА МНОЖЕТЕЛИ:4х^2-12х+9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь можно воспользоваться известной формулой квадрата разности:   (a - b)² = a² - 2ab + b² Для этого будем преобразовывать выражение, чтобы получить выражение как в этой формуле: 4x² - 12x + 9 = 2² * x² - 2 * 2 * 3 * x + 3² = (2x)² - 2 * 2x * 3 + 3² Мы получили выражение, как в формуле квадрата разности, только вместо a, b имеем  2x  и  3. Распишем выражение по формуле: (2x)² - 2 * 2x * 3 + 3² = (2x - 3)² = (2x - 3)*(2x - 3) В результате, мы разложили выражение на два множителя.
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