ПОМОГИТЕ,УМОЛЯЮ!!! НУЖНО РАЗЛОЖИТЬ НА МНОЖЕТЕЛИ:4х^2-12х+9

Гость: Гость:

Здесь можно воспользоваться известной формулой квадрата разности: (a - b)² = a² - 2ab + b² Для этого будем преобразовывать выражение, чтобы получить выражение как в этой формуле: 4x² - 12x + 9 = 2² * x² - 2 * 2 * 3 * x + 3² = (2x)² - 2 * 2x * 3 + 3² Мы получили выражение, как в формуле квадрата разности, только вместо a, b имеем 2x и 3. Распишем выражение по формуле: (2x)² - 2 * 2x * 3 + 3² = (2x - 3)² = (2x - 3)*(2x - 3) В результате, мы разложили выражение на два множителя.