ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ СРОЧНО (3x)^2=(x-1) * 6x РАСПИШИТЕ РЕШЕНИЕ
Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ СРОЧНО (3x)^2=(x-1) * 6x РАСПИШИТЕ РЕШЕНИЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x^2=(x-1)*6x 3x^2=6x^2-6x 3x^2-6x^2+6x=0 -3x^2+6x=0 3x(2-x)=0 3x=0 или 2-x=0 x=0 или x=2
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