Помогите с номенклатурой (алканами)

Химия
Помогите с номенклатурой (алканами)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Алкани-насичені  вуглеводні,які мають загальну формулу CnH2n+2. C6H14,C9H20,C5H12,c21h44,C18h38. 2)2,2-диметил-4,6-диетилгексан
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