Помогите выполнить задание по русскому языку.с начало 2 вариант
Русский язык
Помогите выполнить задание по русскому языку.с начало 2 вариант
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основа первого предложения:Лицо было в тени,он не видел. (двусоставное) Основа второго предложения:Я (односоставное) Основа 3 предложения:Все устали, хотелось отдохнуть.(Односоставное) Основа 4 предложения:Щелкнула зажигалка, и зажглась свеча (двусоставное) Основа 5 предложения: Лошади были приведены,и дали (односоставное) Основа 6 предложения:Звёзды начали бледнеть. (двусоставное предложение) ___ Удачи.
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