Помогите выполнить задание по русскому языку.с начало 2 вариант

Гость: Гость:

Основа первого предложения:Лицо было в тени,он не видел. (двусоставное) Основа второго предложения:Я (односоставное) Основа 3 предложения:Все устали, хотелось отдохнуть.(Односоставное) Основа 4 предложения:Щелкнула зажигалка, и зажглась свеча (двусоставное) Основа 5 предложения: Лошади были приведены,и дали (односоставное) Основа 6 предложения:Звёзды начали бледнеть. (двусоставное предложение) ___ Удачи.