Помогите. За 10 мин пж

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Весна... Тютчев Ф. Вот уж снег последний в поле тает. Алексей Толстой Неохотно и несмело пробивается первая трава. Тютчев Ф. Все это замечают два брата. Л. Толстой Скоро им предстоит поездка из столицы в деревню. K Ушинский Это будет их первая весна в деревне. С. Аксаков Мальчики ещё не знают, какая бывает роса на траве, как ходят деревья. Л.Толстой