Порядок действий (8856-8649)*8+409*5= 18308+(38568-26495)*4-4098= 720:9+640:4-17*8=
Математика
Порядок действий (8856-8649)*8+409*5= 18308+(38568-26495)*4-4098= 720:9+640:4-17*8=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(8856-8649)×8+409×5 18308+(38568-26495)×4-4098 720÷9+640÷4-17×8 1)8856-8649=207 1)38568-26495=12073 1)720÷9=80 2)207×8=1656 2)12073×4=48292 2)640÷4=160 3)409×5=2045 3)48292-4098=44194 3)17×8=136 4)1656+2045=3701 4)18308+44194=62502 4)80+160-136=104
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