После стрелецкого мятеда 1582 года фактическое управление страной перешло к

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После стрелецкого мятеда 1582 года фактическое управление страной перешло к
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
* Стрелецкий бунт был в 1682 году. После стрелецкого мятежа 1682 года фактическое управление страной перешло к Софье Алексеевне (регентша до совершеннолетия Ивана и Петра).
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