После стрелецкого мятеда 1582 года фактическое управление страной перешло к
История
После стрелецкого мятеда 1582 года фактическое управление страной перешло к
Ответ(ы):
Гость:
* Стрелецкий бунт был в 1682 году. После стрелецкого мятежа 1682 года фактическое управление страной перешло к Софье Алексеевне (регентша до совершеннолетия Ивана и Петра).
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