Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді. 12. Позначте рядки, в яких усі ??лова є діалектизмами. А Смугастий, басаманистий; Б леґінь, вуйко; В ковдра, коц; Г когут, півень; Д ґазда, чавунка; Е залізниця, вуйна.

Українська мова

Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді. 12. Позначте рядки, в яких усі ??лова є діалектизмами. А Смугастий, басаманистий; Б леґінь, вуйко; В ковдра, коц; Г когут, півень; Д ґазда, чавунка; Е залізниця, вуйна.

Автор: Гость