Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді. 12. Позначте рядки, в яких усі ??лова є діалектизмами. А Смугастий, басаманистий; Б леґінь, вуйко; В ковдра, коц; Г когут, півень; Д ґазда, чавунка; Е залізниця, вуйна.

Українська мова
Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді. 12. Позначте рядки, в яких усі ??лова є діалектизмами. А Смугастий, басаманистий; Б леґінь, вуйко; В ковдра, коц; Г когут, півень; Д ґазда, чавунка; Е залізниця, вуйна.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б и Д . Эти слова пришли к нам из Западной Украины.
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