Пожааалуйста помогите, очень срочно 8 класс.. Поделюсь баллами
Химия
Пожааалуйста помогите, очень срочно 8 класс.. Поделюсь баллами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)не совсем поняла, что нужно сделать 2)ковалентная полярная;ковалентная полярная;ковалентная неполярная;ионная 3) Na2(+1)S(-2);Ca(+2)CO3(-2);H(+1)NO2(-2)
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