Пожалуйста, напишите 5 пословиц на казахском языке с Сөз түрлендіруші
Қазақ тiлi
Пожалуйста, напишите 5 пословиц на казахском языке с Сөз түрлендіруші
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сабыр туби сары алтынЖаксыдан уйрен жаманнан жиренОнер алды кызыл тилОнер таусылмас азык,жутамас байлыкЕр елимен ЖАКСЫ(Менде КАЗАКША АРИПТЕР ЖОК)
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