Помогите пожалуйста решить 2 задания 1) Сравните а и в, если а-b=-4, вот такие ответы ??сть 1)а gt;=b 2) agt;b 3)bgt;a 4) b=a №2 Округлите число 3,6 до единиц и найдите абсолютную погрешность приближения, полученного при ...

Алгебра

Помогите пожалуйста решить 2 задания 1) Сравните а и в, если а-b=-4, вот такие ответы ??сть 1)а gt;=b 2) agt;b 3)bgt;a 4) b=a №2 Округлите число 3,6 до единиц и найдите абсолютную погрешность приближения, полученного при округлении. 1) 0,6 2)0,4 3)-0,1 4)1,12

Автор: Гость