Помогите пожалуйста решить 2 задания 1) Сравните а и в, если а-b=-4, вот такие ответы ??сть 1)а gt;=b 2) agt;b 3)bgt;a 4) b=a №2 Округлите число 3,6 до единиц и найдите абсолютную погрешность приближения, полученного при ...
Алгебра
Помогите пожалуйста решить 2 задания 1) Сравните а и в, если а-b=-4, вот такие ответы ??сть 1)а gt;=b 2) agt;b 3)bgt;a 4) b=a №2 Округлите число 3,6 до единиц и найдите абсолютную погрешность приближения, полученного при округлении. 1) 0,6 2)0,4 3)-0,1 4)1,12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри 3.допустим а=2,b =4,тогда 2-4=-2
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