Главной причиной ослабления Греции в конце 5 в. До .н .э было :

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Главной причиной ослабления Греции в конце 5 в. До .н .э было :
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общий упадок, ослабление в результате войн греческих полисов друг с другом.
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