Помогите!!СРОЧНО!!! СДЕЛАЙТЕ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР!!СЕГОДНЯ НУЖНО!!! ДЕВОЧКА ЧИТАЕТ СЦИНАРИЙ!! ПОЖАЛУСТОО
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Помогите!!СРОЧНО!!! СДЕЛАЙТЕ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР!!СЕГОДНЯ НУЖНО!!! ДЕВОЧКА ЧИТАЕТ СЦИНАРИЙ!! ПОЖАЛУСТОО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочка - подлежащее. Читает - сказуемое. Сценарий - дополнение. Характеристика - Повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространённое.
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