Пожалуйста помогите сделать фонетический разбор слова поездка

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Пожалуйста помогите сделать фонетический разбор слова поездка
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Автор: Гость
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