Пожалуйста, номер 5!!!

Математика
Пожалуйста, номер 5!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 147/21=7(га) 2) 7/2=3,5 3) 149/2+3,5=74,5+3,5=78(га) - площадь 1-ого поля 4) 149/2-3,5=71(га) - площадь 2-ого поля Ответ: Площадь 1-ого поля = 78 га, площадь 2-ого поля = 71 га.
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