Пожалуйста, номер 5!!!
Математика
Пожалуйста, номер 5!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 147/21=7(га) 2) 7/2=3,5 3) 149/2+3,5=74,5+3,5=78(га) - площадь 1-ого поля 4) 149/2-3,5=71(га) - площадь 2-ого поля Ответ: Площадь 1-ого поля = 78 га, площадь 2-ого поля = 71 га.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Помогите пожалуйста ,и есть строчка не торопись , ………………,.…….............,.................,........ .
История
Из предложенного списка выберите: 1) имена мифологических персонажей; 2) имена реально живущих людей с кратким пояснением. Геродот Гесиод Гефест Де...