Пожалуйста помогите!напишите мне права и обязанности граждан!буду блогодарна
Обществознание
Пожалуйста помогите!напишите мне права и обязанности граждан!буду блогодарна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Права: право на свободу мысли и слова право частной собственности право на образование право на свободу личной неприкосновенности право на свободу совести, вероисповедания право на свободные СМИ и отсутствие цензуры право на участие в управлении делами государства право на участие в референдуме право на вознаграждение за труд право на наследование частной собственности право на отдых право на защиту безработицы право на охрану здоровья и мед. помощь обязанности: соблюдать конституцию РФ и законы уплата налогов и сборов сохранять природу и окружающую среду защищать отечество, нести военную службу заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры также родительские обязанности
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