Выполните действия: номера 368 буквы а,б,в,г

Гость: Гость:

А)(5/8-2/5)+3/20 приводим к общему знаменателю (25/40-16/40)+3/20=9/40+3/20= =9/40+12/40=21/40 б)1/8+(5/9-1/4)=1/8+(20/36-9/36)=1/8+11/36=9/72+22/72=23/72 в)5/6-(3/10+2/5)=5/6-(3/10+4/10)=5/6-7/10=50/60-42/60=8/60=2/15 г)(3/4+1/8)-5/8=(6/8+1/8)-5/8=7/8-5/8=2/8=1/4=0,25 все в скобках приводим к общему знаменателю если нужно!!(ну и не в скобках тоже иногда)