Пожалуйста помогите!!! Раскрыть смысл цитаты: один из принципов Базарова:"Нравится тебе женщина -старайся добиться толку,а нельзя-ну и не надо,отвернись-земля не клином сошлась", -своей первой части изжил себя!!! Базаров потом ...

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Как мы помним, Базаров был нигилистом. Да, он действительно чувствовал симпатию к Одинцовой, но та не спешила отвечать ему однозначной взаимностью, и в итоге он бросает свои попытки добиться ее расположения. В основе этой цитаты лежит все тот же принцип нигилизма, некого антисентиментализма, который соответствует взглядам Базарова: нет ничего незаменимого, ничего абсолютного, и любовь с их (нигилистов) точки зрения — просто химический процесс организма, ничего не значащий, а любая девушка легко заменима.