Пожалуйста помогите решить этого примера. Вычислите значение выражения: 6^15*3^15:18^14

Алгебра
Пожалуйста помогите решить этого примера. Вычислите значение выражения: 6^15*3^15:18^14
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6^15*3^15:18^14= (6*3)^15:18^14=18^15:18^14=18^(15-14)=18^1=18
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