Математика 5 класс пожалуйста
Математика
Математика 5 класс пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Всего 3 ряда по 0 кубиков, значит, их 9*3=27. 2) Это центральный кубик каждой грани. Всего граней 6, значит, и кубиков 6. 3) Это центральный кубик большого куба. Его вообще не видно. Ответ:1.
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