Математика 5 класс пожалуйста

Гость: Гость:

1) Всего 3 ряда по 0 кубиков, значит, их 9*3=27. 2) Это центральный кубик каждой грани. Всего граней 6, значит, и кубиков 6. 3) Это центральный кубик большого куба. Его вообще не видно. Ответ:1.