Пожалуйста помогите!!!!!! Скоро контрольная, а я не знаю как решить!!!!!!!!!Сколько целых расположено на координатной прямой между числами -27 и 25? Чему равна их сумма?????

Математика

Пожалуйста помогите!!!!!! Скоро контрольная, а я не знаю как решить!!!!!!!!!Сколько целых расположено на координатной прямой между числами -27 и 25? Чему равна их сумма?????

Автор: Гость