Пожалуйста помогите!!!!!! Скоро контрольная, а я не знаю как решить!!!!!!!!!Сколько целых расположено на координатной прямой между числами -27 и 25? Чему равна их сумма?????

Математика
Пожалуйста помогите!!!!!! Скоро контрольная, а я не знаю как решить!!!!!!!!!Сколько целых расположено на координатной прямой между числами -27 и 25? Чему равна их сумма?????
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-2 будет это точно)  мы не давно решали контрольную работу)))
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