Пожалуйста помогите составить сложное предложение со словом палитра
Русский язык
Пожалуйста помогите составить сложное предложение со словом палитра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я рисую с палитрой рисунок,но моя мама мне говорит чтобы я рисовал аккуратно.
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