Пожалуйста, помогите! Срочно!... Реши задачу по уравнению реакции: 40г Ca+2H2O = Ca(OH)2+H2 H2 V=?
Химия
Пожалуйста, помогите! Срочно!... Реши задачу по уравнению реакции: 40г Ca+2H2O = Ca(OH)2+H2 H2 V=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(Ca) = 40 г/моль ∨(Са) = m(Ca)/M(Ca) ∨(Ca) = 40 г/40 г/моль = 1 моль Vm = 22,4 л/моль Са + 2Н2О = Са(ОН)2 + Н2 Из уравнения реакции следует, что ∨(Са) = ∨(Н2) = 1 моль V(H2) = ∨(H2)*Vm V(H2) = 1 моль×22,4 л/моль = 22,4 л Ответ: 22,4 л
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